PALERMO – Avvenimenti previsti per giovedì 20 giugno in Sicilia:

1) PALERMO – Hotel Torre Normanna, (strada comunale Piano Torre, Altavilla Milicia-Palermo), ore 09:30 Conferenza regionale d’organizzazione dello stato maggiore della Cisl siciliana, vertici provinciali e regionali di federazioni, enti, associazioni, aree territoriali per fare il punto sullo stato di salute e sulle iniziative organizzative e politiche del sindacato.

2) PALERMO – Palazzo d’Orleans, sala Alessi, ore 10:00 Conferenza stampa del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, per presentare il disegno di legge di riforma dei Consorzi di bonifica.

3) PALERMO – Palazzo Reale, sala Mattarella, ore 10:00 Convegno dal titolo “Le nuove norme a sostegno delle imprese. Le iniziative della Regione siciliana”. Un confronto tra Istituzioni, imprese e ordini professionali per invertire il trend negativo dei fallimenti. Organizza l’assessorato regionale alle Attività produttive.

4) GIBELLINA (TP) – Fondazione Orestiadi – Museo delle Trame Mediterranee, ore 11:00 In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, il Museo delle Trame Mediterranee sarà aperto agli enti e alle associazioni del territorio siciliano che ospitano rifugiati o richiedenti status di rifugiato. Organizza la Fondazione Orestiadi.

5) PALERMO – Palazzo Reale, ore 17:30 Presentazione del saggio di Arturo Diaconale “Santità! ma possiamo continuare a dirci cristiani?”, edito da Rubbettino. Saranno presenti, oltre l’autore, il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, l’assessore alle Culture del comune, Adham Darawsha e Monsignor Giovanni Lanzafame (antropologo e mariologo). Conduce il giornalista Guido Monastra.

6) PALERMO – Monte Pellegrino, ore 18:00 Prova di ciclismo dell’atleta di endurance Gabriele Nunzio Gallì “Everesting 8848”. 9

7) ENNA – Casa circondariale ‘Luigi Bodenza’, ore 19:30 Manifestazione dal titolo “AperiMusic… Musica in libertà”, organizzata dall’istituto di pena e dall’associazione “Spiragli” a favore del Fondo detenuti indigenti. Partecipano ristoratori, imprenditori e associazioni di categoria.

8) PALERMO – Villa Trabia via Marchese Ugo 4, ore 19:30 Incontro dal titolo “Il Novecento ieri e oggi. Per un dialogo tra generazioni. Sulle orme del Secolo Breve con Alexandra Tomasi di Lampedusa”.

(ANSA).