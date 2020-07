“Disabili maltrattati”

Tredici misure cautelari sono state eseguite in Piemonte dai carabinieri nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di maltrattamenti nei confronti di persone – in alcuni casi affette da grave disabilità – ospiti di una struttura terapeutica. I dettagli dell’operazione ‘Freddo’, come è stata ribattezzata, saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa presso il Comando provinciale dei carabinieri di Alessandria.