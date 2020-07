PALERMO – Lo scooter è uscito fuori strada, poi è finito contro i dissuasori che delimitano il perimetro della piazza di Mondello. Un impatto violentissimo, stanotte, si è verificato nel cuore della borgata marinara. Ad avere la peggio due giovani che si trovavano a bordo di uno scooter: entrambi sono in condizioni molto gravi.

Alla guida del ciclomotore c’era C.A, 35 anni, mentre del suo passeggero non si conosce ancora l’identità, visto che al momento dei soccorsi non era cosciente e addosso non aveva i propri documenti. Il primo è stato ricoverato al Trauma center dell’ospedale di Villa Sofia con trauma epatico, cranico e facciale e contusioni polmonari. In codice rosso anche il passeggero, che si trova al pronto soccorso per un politrauma.

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le pattuglie dell’Infortunistica della polizia municipale. In base ai primi accertamenti l’incidente sarebbe stato autonomo, non risultano infatti elementi riconducibili ad altri mezzi.

Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso, disposti gli esami per accertare lo stato psicofisico del 35enne alla guida, sottoposto ad alcol e drug test. Nelle ultime settimane il dispositivo di sicurezza delle forze dell’ordine è stato potenziato soprattutto nelle borgate marinare, anche con l’obiettivo di prevenire gli incidenti stradali.