Commissario strade provinciali

ROMA – “Nuovo e collaborativo incontro tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e l’assessore ai Trasporti della Regione Siciliana, Marco Falcone, in vista della designazione del commissario unico per la riqualificazione della viabilità siciliana, nomina da perfezionare, secondo il decreto Sblocca cantieri, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del testo di legge”. Lo afferma il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sottolineando che “si procede spediti sul percorso che porta all’intesa circa il nome”. La fumata bianca su Gianluca Ievolella, provveditore alle Opere pubbliche di Sicilai e Calabria il cui nome era stato avanzato dalla Regione, dunque, non c’è ancora.

“A giorni sarà insediato il tavolo con il Mit, Presidenza del Consiglio, Mef e Regione stessa per la ricognizione precisa dei fondi a disposizione e la scrittura del Dpcm che condurrà alla scelta della figura commissariale cui toccherà sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria su strade provinciali, intercomunali e locali dell’isola”, aggiunge la nota. (ANSA).