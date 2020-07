Ospedale Cervello di Palermo

Al via l'attività diagnostica.

PALERMO – Aperta una nuova area radiologica all’Unità operativa di radiodiagnostica dell’ospedale Cervello, diretta da Francesco Gioia. E’ stata infatti avviata oggi l’attività diagnostica nei nuovi locali di radiologia del piano -1 al Padiglione A, adiacente all’area Tac e Risonanza magnetica, già operativa dal 2014. L’area, di circa 190 metri quadrati, i cui lavori sono stati ultimati la scorsa settimana, ospita due nuove sale diagnostiche, con già installati ed operativi un telecomandato ed un sistema pensile multifunzionale, entrambi con tecnologia interamente digitale, nonché tutti gli altri spazi complementari alle attività di radiodiagnostica. Le apparecchiature radiologiche appena installate sono dedicate alle attività diagnostiche per pazienti provenienti dall’area di emergenza del presidio e per i degenti. I lavori sono stati coordinati dal Servizio tecnico aziendale diretto dall’ingegnere Vincenzo Di Rosa, con l’ingegnere Teresa Maisto e il responsabile del procedimento architetto Giuseppe Arnetta. “L’accentramento delle attività radiodiagnostiche all’interno di un’unica area dedicata alla radiologia – sottolinea il Direttore Generale Walter Messina – consente una ottimizzazione delle risorse umane, una migliore gestione dei percorsi dei pazienti, un netto miglioramento della dotazione tecnologica del presidio, con conseguente ampliamento dell’offerta, sia in termini qualitativi che quantitativi, della tipologia di prestazioni radiologiche erogabili ai pazienti”.