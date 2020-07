Era appena salito in auto col figlio di cinque anni, quando un uomo l’ha minacciato e ha tentato di sottrargli il piccolo. Attimi di tensione a Casamassima, in provincia di Bari, scaturiti dal raptus di un 34enne indiano senza fissa dimora. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri.

A impedire il peggio il provvidenziale intervento del papà, che ha bloccato le serrature dell’auto ed è anche riuscito a impedire che l’aggressore portasse via il bambino dal finestrino aperto. Il padre è riuscito a chiamare i carabinieri ma non senza difficoltà: nonostante la colluttazione in atto, il 34enne è rimasto aggrappato alla vettura.