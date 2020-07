Precipita dalla finestra

Una discussione familiare, poi il silenzio e la finestra della stanza spalancata. La fuga di una 17enne si è trasformata i un incubo: è precipitata dal secondo piano e ora è in gravi condizioni. La ragazza non avrebbe digerito un divieto di uscire imposto dai genitori, e avrebbe tentato di calarsi dalla finestra dell’appartamento al secondo piano di un palazzo a Cusano Milanino, nell’hinterland milanese. I lenzuoli annodati tra loro per calarsi però hanno ceduto, e la giovane è precipitata.

Nella notte i genitori, insospettiti dal silenzio dopo il diverbio, sarebbero entrati nella stanza della figlia ormai vuota e affacciandosi alla finestra avrebbero trovato la giovane riversa in strada, immobile. Insieme all’ambulanza, subito allertata, sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire i fatti.

La 17enne è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al ‘San Gerardo’ di Monza ed è stata sottoposta a un delicato intervento, scrive La Stampa. Ora è ricoverata in prognosi riservata ma, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.