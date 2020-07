In autunno in uscita il nuovo album.

E’ online su Youtube il videoclip di “Tragifavola”, nuovo singolo di Cinzia Gargano, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digital download: un brano pop, un titolo ironico, una scrittura e una trama divertenti che rispecchiano il carattere della cantautrice siciliana e che anticipa l’album “Seria – Mente”, in uscita il prossimo autunno.