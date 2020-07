Sul posto i vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le cause.

PALERMO – Un incendio è divampato nella sesta vasca (quella attualmente in attività) della discarica di Bellolampo, a Palermo. Tre squadre dei pompieri sono impegnate a circoscrivere il rogo. Il presidente della Rap, Giuseppe Norata, sta andando sul luogo. Non si conoscono al momento le cause del rogo. (ANSA).