Camilleri, “condizioni stazionarie”

Il prossimo sarà diramato dalla Asl Roma 1 "solo in caso di variazioni significative"

Le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri, ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma, continuano a rimanere stazionarie ma critiche. E’ quanto emerge dal bollettino medico di oggi. Il prossimo bollettino medico sarà diramato dalla Asl Roma 1 “solo in caso di variazioni significative”.

Lo scrittore era arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. È stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale. Roberto Ricci, direttore del Dea dell’ospedale Santo Spirito di Roma, aveva parlato di “fibra forte del paziente”.