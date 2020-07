Esplosione al mercatino di Gela

GELA (CALTANISSETTA) – Il sindaco di Gela, Lucio Greco, ha proclamato per oggi il lutto cittadino, dalle 11.30 alle 13, in concomitanza con i funerali di Tiziana Nicastro, la casalinga di 42 anni, deceduta al Centro Ismett di Palermo per le ustioni riportate il 5 giugno nello scoppio di una bombola su un furgone-rosticceria al mercatino rionale di via Madonna del Rosario. Le esequie saranno celebrate presso la chiesa San Domenico Savio del Villaggio Aldisio, a pochi metri da luogo dell’incidente nel quale sono rimaste ustionate 16 persone, cinque delle quali versano ancora in gravi condizioni negli ospedali “Cannizzaro” di Catania e al “Civico” di Palermo.

Il primo cittadino ha disposto che gli enti pubblici, compresi gli edifici scolastici, espongano, in segno di lutto, le bandiere a mezz’asta per l’intera giornata. I titolari di attività commerciali, associazioni e cittadini, sono stati invitati a partecipare al lutto cittadino attraverso la sospensione di ogni attività in segno di raccoglimento e di rispetto.

(ANSA)