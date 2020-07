Furto di energia elettrica

Blitz dei carabinieri in un condominio di via Brigata Aosta

PALERMO – Su 72 alloggi in un condominio di via Brigata Aosta a Palermo 42 erano allacciati abusivamente alla rete elettrica. È quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di un controllo con i tecnici Enel in quello che viene chiamato il palazzo di ferro, dove a febbraio scorso nel corso dell’operazione Pellicano era stata smantellata un’intera organizzazione che gestiva lo spaccio di stupefacenti. I militari della compagnia San Lorenzo hanno arrestato Antonino Roberto Chiarelli, 51 anni, Simone Sanfilippo, 45 anni, Salvatore Arcuri, 29 anni, accusati di furto aggravato e denunciato altri 39 condomini. Il giudice ha convalidato gli arresti. (ANSA).