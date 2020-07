Inizia a Castel di Tusa la stagione balneare bandiera blu 2019. Sabato 22 giugno, alle ore 18.30, verranno innalzati i vessilli che rappresentano il prestigioso riconoscimento assegnato dalla FEE (Foundation for Enviromental Education) alle migliori spiagge d’Italia.

La cerimonia coincide con la celebrazione del Rito della Luce, ideato e organizzato da Fiumara d’Arte del mecenate Antonio Presti, con la partecipazione di circa 300 artisti di fama internazionale e una moltitudine di visitatori. “Si tratta – dichiara il sindaco di Tusa Luigi Miceli – di una “congiunzione astrale” che conferma la vocazione turistica del territorio, incentrata sulla Bellezza. Ringrazio la Giunta, il gruppo consiliare Alleanza per Tusa, i dipendenti comunali e tutti i cittadini di Tusa, per l’impegno finalizzato al raggiungimento di questo importante riconoscimento, per il quinto anno consecutivo. Mare, natura, archeologia, arte, ruralità e cultura compongono un’offerta turistica ampia e variegata, capace di attrarre presenze di qualità con ricadute favorevoli per l’intero comprensorio”.