Perde il controllo della moto

MARSALA (TRAPANI) – Emanuele Giangrande, 30 anni, di Marsala, è morto, nella tarda serata di ieri, in un incidente stradale sulla provinciale 21 che collega Marsala a Trapani. Era alla guida una moto di grossa cilindrata e nei pressi di contrada Spagnola, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo . E’ scivolato per circa cento metri sull’asfalto per poi schiantarsi contro un autocarro che sopraggiungeva dalla direzione opposta. L’autista del mezzo pesante avrebbe tentato di evitare l’impatto, ma non c’è riuscito. Sull’esatta dinamica indagano le forze dell’ordine.