PALERMO – A Collesano c’è incredulità e stupore per i provvedimenti nei confronti delle insegnanti della scuola dell’infanzia finita nel mirino della magistratura. Su nove insegnanti e tre sezioni, sei maestre sono state sospese. Solo tre non sono state coinvolte dall’inchiesta.

“Sono molto deluso, arrabbiato, ma anche stupito e meravigliato per i provvedimenti contro sei insegnanti – dice il sindaco Giovanni Meli -. Tra quegli alunni poteva esserci mio figlio ed è difficile accettare queste notizie. Però queste insegnanti le conosciamo tutti. E per noi erano docenti modello. Con i bambini hanno organizzato decine e decine di manifestazioni. L’ultima molto partecipata nel giorno della legalità. Prima di allontanare definitivamente queste persone che, ripeto, sono molto attive nel territorio io credo che dobbiamo attendere in modo garantista l’iter e conoscere le accuse mosse alle educatrici”.

A tirare in ballo le insegnanti ci sarebbero i filmati delle telecamere piazzate a scuola dai carabinieri della compagnia di Cefalù. Intercettazioni che avrebbero documentato i maltrattamenti delle insegnanti nei confronti degli alunni denunciate dai genitori di alcuni dei bambini che non volevano più andare a scuola o che si comportavano a casa in modo strano. Nelle immagini ci sono insulti, spintoni per cercare di contenere l’irruenza degli alunni. Le insegnanti hanno un’età che va dai 43 anni ai 64 anni. E qualcuno in paese si lascia scappare. “Sei insegnanti su nove sembra un metodo di comportamento utilizzato dal plesso. Un metodo inaccettabile”.

“Vergognoso. Con quale coraggio metti le mani addosso ad un bimbo di 3 anni??? Grazie alla Lega, telecamere negli asili nido e case di riposo per tutelare bambini, anziani e disabili da questi INFAMI rimasti impuniti per troppo tempo”. Così su facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando il caso delle sei maestre sospese in una scuola dell’infanzia nel palermitano perché accusate di maltrattare gli alunni.(ANSA)