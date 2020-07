“Maltrattamenti sui piccoli alunni”

PALERMO – Maltrattavano i loro alunni di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Con questa accusa sei insegnanti della scuola dell’infanzia di Collesano, piccolo comune in provincia di Palermo, sono state sospese dall’insegnamento dopo un’indagine condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura di Termini Imerese. Per tre insegnanti la sospensione è dodici mesi per altre tre di nove mesi. Le indagini sono state avviate dopo le segnalazioni dei genitori degli alunni e in seguito alle informazioni assunte sul territorio.

I militari hanno documentato “sistematici e quotidiani atti di maltrattamento fisico e psicologico da parte delle sei maestre in tre classi della scuola”. Le interdittive sono state firmate dal gip di Termini Imerese (Pa).