Policlinici, via libera alle nomine

PALERMO – Dalla giunta arriva l’ok definitivo alle nomine definitive per i manager di due policlinici dell’Isola e il presidente della Regione ha già firmato il decreto di nomina. Come anticipato da Livesicilia, Carlo Picco sarà il dirigente generale dell’ospedale universitario di Palermo. Mentre al Policlinico di Messina va Giuseppe Laganga. Si conclude così il procedimento che ha visto le nomine, effettuate dal governo d’intesa con i rettori degli atenei, passare dalla commissione Affari istituzionali dell’Ars per il via libera.

Per i due manager che guideranno le aziende ospedaliere delle Università di Palermo e Messina, lo stipendio lordo sarà di 155mila euro. Anche per dirigenti generali della Sanità, infatti, si applica il contratto approvato dalla giunta regionale lo scorso marzo. Così al compenso tabellare poi si aggiungerà un possibile maggiorazione del 20 per cento se i manager raggiungeranno gli obiettivi di salute e di funzionamento che nella delibera sono stati fissati dal governo.