PALERMO – E’ entrato in azione in pieno centro città, prima con una rapina violenta, poi con un tentativo di estorsione. Ha preso di mira due giovani, poi ha cercato di far perdere le proprie tracce, ma la fuga è durata poco. E’ finito in manette il trentenne palermitano Francesco Chillemi, la polizia lo ha individuato in via Maqueda, dopo le segnalazioni delle vittime giunte alla centrale operativa.

In base a quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo aveva aggredito un ragazzo afferrandolo per un braccio e trascinandolo con violenza in un luogo appartato. A quel punto la vittima aveva cercato di difendersi, tentando di divincolarsi e urlando.

Aveva così attirato l’attenzione dei passanti e messo in fuga il trentenne che, poco dopo, sempre in via Maqueda, era tornato alla carica: aveva infatti bloccato un altro ragazzo, minacciato di consegnargli il denaro, altrimenti si sarebbe impossessato del suo cellulare. La vittima era riuscita a rifugiarsi in un bar della zona, mettendo anche in questo caso in fuga l’aggressore.



Dopo le descrizioni fornite dai due giovani, gli agenti hanno subito avviato le ricerche. Chillemi è stato individuato a distanza di pochi metri, con fare sospetto. Stava per mettere a segno, probabilmente, un nuovo colpo. Una volta bloccato e riconosciuto dalle vittime, per lui è scattato l’arresto. Si trova adesso ai domiciliari.