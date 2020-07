PALERMO – Acque agitate alla Reset, la societa’ controllata dal Comune, che si occupa di manutenzione del verde e servizi a Palermo. “Ufficiosamente e non ancora ufficialmente – spiega Salvo Barone, segretario generale del sindacato Asia – ci giunge notizia che l’ennesimo incontro programmato dall’amministrazione comunale pare sia slittato in quanto il comune di Palermo ritiene di non aver elementi sufficienti per poter arrivare all’accordo sul personale e’ stato sottoscritto gia’ nel novembre del 2017 e al quale ancora oggi non si e’ data attuazione”. Nel frattempo, pero’, l’amministrazione comunale avrebbe stanziato 7 milioni di euro da destinare a potenziali lavoratori che sarebbero gli attuali cittadini che usufruiscono del reddito di cittadinanza.

“E’ paradossale – sottolinea Barone – leggere le dichiarazioni del sindaco che si dice disponibile a far lavorare queste persone quando ancora all’interno delle sue partecipate ci sono lavoratori che pur essendo impegnati piu’ di 30 ore a settimana guadagnano meno di chi percepisce il reddito di cittadinanza. L’amministrazione Orlando – conclude Barone – passa sopra a tutto, anche sulla testa dei lavoratori, in barba agli accordi sottoscritti e agli impegni assunti e al bene dei servizi dei cittadini preferisce stanziare somme, tra l’altro, senza nemmeno il decreto attuativo di riferimento togliendo la dignita’ lavorativa ai lavoratori della Reset”. (ANSA)