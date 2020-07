PALERMO – Continua la solidarietà di Conad Sicilia nei confronti dell’Ospedale dei Bambini di Palermo. Questa mattina, i vertici del Gruppo – leader della grande distribuzione in Sicilia – hanno donato tre monitor multiparametrici al reparto di Cardiologia Pediatrica, diretto da Calogero Comparato. I monitor, del valore di 5 mila euro, serviranno alla rilevazione dei principali parametri vitali. Presenti al momento della consegna, Vittorio Troia, direttore generale Conad Sicilia, Giovanni Anania, direttore marketing Conad Sicilia e Giovanni Cardinale membro del Cda di Conad Sicilia. Per l’Ospedale, il direttore Generale, Roberto Colletti e Marilù Furnari e Desiree Farinella per la direzione Medica che hanno espresso grande gratitudine per l’utile donazione. “I numeri non bastano – spiega Vittorio Troia – a quantificare il nostro impegno per la comunità”. Lo scorso anno Conad Sicilia aveva donato la stessa cifra a favore dell’unità operativa di Oncoematologia Pediatrica del nosocomio palermitano.