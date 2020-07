MESSINA – “La frana di Letojanni è la testimonianza di quello che il Cas non doveva essere e purtroppo è stato”. Così il presidente della Regione, Nello Musumeci, in conferenza stampa nella sede del Corsorzio autostrade siciliane a Messina. “In un anno abbiamo rimesso in piedi un progetto – ha detto Musumeci -. Ci siamo confrontati quattro volte con gli organismi ministeriali a Roma e ormai siamo alla fase finale: tra agosto e settembre dovrebbero essere aggiudicati i lavori per cancellare questa vergogna. Il Cas avrebbe dovuto subito rimuovere quella frana, non lo ha fatto e per tre anni tutto è rimasto in una condizione di stallo creando ulteriori disagi a migliaia di automobilisti”.

(ANSA).