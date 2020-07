E sul rimpasto: "Non è in cima ai miei pensieri"

MESSINA – “E’ la Lega e non noi che ci deve dire quando esce dall’ambiguità. Se ha un piede nel centrodestra e un altro con i grillini crea una condizione di disagio nel centrodestra”. A dirlo il presidente della Regione Nello Musumeci in una conferenza stampa al Corsorzio autostrade siciliane a Messina insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone presentando il nuovo managment del Cas. “Siamo alleati della Lega e vogliamo continuare ad esserlo – prosegue Musumeci – vediamo con simpatia alcune iniziative del vicepremier Salvini però obiettivamente c’è tanta confusione e allora preferisco continuare a dedicarmi totalmente all’esercizio del governo del territorio che è quello che più mi appassiona mantenere fede agli impegni presi con i siciliani. Sulla crisi di maggioranza Musumeci sottolinea: “Non c’è mai stata maggioranza nel governo Musumeci. Abbiamo una coalizione minoritaria. Gli attacchi all’interno di Forza Italia riguardano quel partito, non metto il naso nelle crisi degli altri e guardo al mio movimento Diventerà Bellissima dove non ci sono problemi”. Sul rimpasto aggiunge: “Non è in cima ai miei pensieri. Quando verrà fatto sarete informati. C’è da sostituire due assessori,quando troverò le persone adatte lo faremo”. (ANSA).