Non dimenticare Sciascia

Gli appuntamenti del weekend

Musica

Al via la tre giorni del “Support Sicilian Artist” dedicata agli artisti musicali siciliani: saranno, infatti, molti gli artisti che dalle 19:00 si esibiranno durante l’evento, che avrà luogo al Nautoscopio di Palermo per l’intero weekend, tra cui Vince Mannino and His Band sabato e il set di Pisk e Ciro Pusateri, entrambi componenti della band electroswing Swingrowers, domenica.

Anche il conservatorio Alessandro Scarlatti si prepara ad una tre giorni dedicata alla musica jazz, con un programma che prevede l’esibizioni del Duo Paolo Sorge e Fabrizio Puglisi, del Francesco Guaiana Ensemble e di Jazz in The Pot nella giornata di sabato dalle 21:00 e della Palermo Jazz Orchestra, della Vito Giordano Band e del Duo formato da Gaetano Riccobono e Giuseppe Vasapolli in quella di domenica sempre alle 21:00.

Catania accoglie il “Marranzano World Fest”, festival musicale dedicato ai “suoni nomade”: dal 21 al 23 saranno numerose le esibizioni di artisti provenienti da tutto il mondo, come quelle del nigeriano Chris Obehi, Jacaranda e della Piccola Orchestra Giovanile dell’Etna e degli indiani Gitani del Rajasthan che si terranno nel cortile esterno del Convento dei Benedettini alle 21:15 di sabato 22.

Manifestazioni

Torna dal 21 al 25 giugno la nona edizione del “Taobuk – Taormina International Book Festival”, manifestazione dedicata al mondo della letteratura e della cultura a 360°: diversi, infatti, gli spazi dedicati all’approfondimento, come quello sul trentennale della scomparsa di Sciascia, sul cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, sui cinquant’anni del celebre furto della Natività del Caravaggio a Palermo e sul centenario della nascita di Primo Levi. Inoltre, previste dal lungo programma dell’evento, anche le esibizioni di artisti musicali come Nina Zilli e Simone Cristicchi, spazi di dialogo con il regista Marco Bellocchio e gli attori Massimo Ghini e Nancy Brilli, e momenti dedicati alla moda italiana con la stilista Marella Ferrera.

Si terrà sabato alle 19:00 alla Casa del libro Mascali di Siracusa la presentazione del volume antologico “Sicilia d’autore” curato da Gabriella Kuruvilla: dodici sono i racconti scritti da autori del calibro di Giusi Norcia, Gabriella Grasso, Simona Castiglione e Stefano Amato e della stessa Kuruvilla, ambientati in diverse regioni dell’isola, tra Ortigia, Tindari, Palermo, Siracusa, Catania e Lampedusa.

Questo fine settimana il centro di Menfi ospita la manifestazione “Inycon” dedicata al vino e alla musica live, in cui le cantine delle varie contrade del luogo potranno interagire direttamente coi consumatori attraverso wine tasting guidati, degustazioni di prodotti locali, convegni e laboratori di approfondimento.

Fiere e Mercati

Il Mercato Sanlorenzo si prepara ad ospitare il “Pop Up Market Sicily”, evento dedicato al mondo dell’arte: innumerevoli saranno gli spazi dedicati all’esposizione di capi d’abbigliamento disegnati da giovani stilisti, alle performance di artisti, musicisti e cabarettisti come Ernesto Maria Ponte; inoltre, è prevista la sfida “arancina contro arancino” per celebrare le due eccellenze del territorio nelle due varianti palermitane e catanesi.

La fiera agroalimentare “Fam – Mac” al Foro Boario di Modica dal 21 al 23: giunta alla terza edizione, la manifestazione propone una vasta gamma di mostre, meeting informativi sul mondo rurale dell’isola, concorsi, vetrine, degustazioni ed esposizioni, oltre che l’atteso concerto dei Cugini di Campagna previsto per la serata di sabato.

Mostre

Apre ufficialmente il 22 giugno negli spazi della Fondazione La Verde La Malfa a San Giovanni La Punta la personale di Giuseppe Agnello dal nome “Paludi”: 15 le sculture che l’artista di Racalmuto ha deciso di esporre per presentare la sua visione di un mondo fossilizzato che solo attraverso la natura può riprendere il proprio sostentamento. La mostra sarà visitabile fino al 10 novembre solo sotto prenotazione.