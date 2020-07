TRAPANI – “C’è profonda soddisfazione e immensa felicità per avere raggiunto l’obiettivo, ma ora stiamo lavorando seriamente per portare a termine tutti gli adempimenti relativi all’iscrizione del Trapani al campionato di serie B. La nostra è una corsa contro il tempo”. Lo ha detto Giorgio Heller, presidente in pectore del Trapani Calcio, presentando alla stampa gli imprenditori che hanno acquistato il club granata neo promosso nel campionato cadetto. Al momento il socio unico è la ‘Alivision’, società che opera nel settore del trasporto turistico su gomma, ma Heller ha spiegato che “si punta ad allargare il piu’ possibile la base societaria e io stesso – ha spiegato – saro’ tra gli investitori”. Il finanziere romano ha poi aggiunto: “Senza ‘Alivision’ non ci sarebbe stata salvezza per il Trapani. Abbiamo davanti 48 ore per sistemare il sistemabile, abbiamo rilevato una situazione ben piu’ difficile di quella che ci aspettavamo”. A chi chiedeva i dettagli dell’acquisto del club, che fino a ieri era nelle mani di Maurizio De Simone, Heller ha risposto: “Per il 100% del club abbiamo riconosciuto a De Simone un milione di euro. I progetti per il campionato? Cercheremo di dare alla squadra e al futuro allenatore il meglio per affrontare un campionato degno di questa città”.

(DIRE)