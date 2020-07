Villa Igiea, ansia per 40 lavoratori

PALERMO – “Abbiamo ricevuto ieri sera la procedura di mobilità per i 40 lavoratori di Villa Igiea”. Ne da’ notizia la Fisascat-Cisl. “Durante il passaggio da Amt a Rocco Forte, quest’ultima aveva preventivato la chiusura dell’albergo – dice Mimma Calabrò segretario generale Fisascat Cisl Sicilia – spiegando che la struttura andava adeguata agli standard del loro brand. Abbiamo necessità di garanzie per i dipendenti che operano in una struttura storica e culturale unica contribuendo a mantenerla un fiore all’occhiello, riconosciuta a livello internazionale”. “Invieremo la richiesta di esame congiunto – conclude – dove chiederemo certezze per i lavoratori e le loro famiglie, dopo la riapertura della struttura”.

(ANSA).