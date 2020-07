PALERMO – I carabinieri forestali del centro anticrimine Natura di Palermo hanno scoperto una vera e propria discarica abusiva nel centro storico di Ciminna, proprio accanto al cimitero. Nell’area recintata, i militari hanno trovato rifiuti di ogni tipo, anche pericolosi: quattro automezzi parzialmente demoliti, varie parti di carrozzeria, pneumatici, materiale ferroso e plastico, recipienti per carburante, sfabbricidi di vario tipo, nonché diversi manufatti in eternit in frantumi. I militari hanno rintracciato il proprietario, che è stato deferito all’autorità giudiziaria per gestione non autorizzata di discarica di rifiuti speciali pericolosi e non. L’area è stata sottoposta a sequestro; sono in corso verifiche per valutare il danno ambientale.

(ANSA).