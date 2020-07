PALERMO – E’ morto a Palermo, nella notte tra venerdì e sabato, l’ex direttore generale della Sicilcassa Pasquale Salamone. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 24 luglio. Una vita in Sicilicassa, dove entrò nel ’56, fu nominato nel ’92 a capo di quella che era la seconda banca dell’Isola e che sarebbe stata parzialmente assorbita dal Banco di Sicilia secondo un criterio allora innovativo: l’acquisizione di attivo e passivo, con la scelta delle poste da parte dell’acquirente, criterio che determinò la permanenza del passivo nella fase della liquidazione e che condusse al Crac della Sicilcassa. Soltanto lo scorso anno la Cassazione ha reso definitive le condanne di 5 componenti del CdA (tra questi non figura Salamone) per la bancarotta da tremila miliardi di vecchie lire che nel ’97 decretò la fine dell’istituto di credito, già commissariato nel ’94. I funerali di Salamone, che fu l’ultimo direttore generale della Sicilcassa, si svolgeranno domani a Palermo, alle 10.30, nella chiesa di San Michele.

