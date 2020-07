Disabili, arrivano gli assegni

PALERMO – Novecento disabili ultrasettantacinquenni di 132 Comuni dell’Isola riceveranno a breve un assegno di circa mille euro per l’acquisto di prestazioni socio sanitarie a supporto della permanenza presso il proprio domicilio. Lo annuncia l’assessore regionale della Famiglia Antonio Scavone. “Abbiamo sottoscritto due accordi con il Ministero delle Politiche sociali – sottolinea l’esponente del governo Musumeci – con cui abbiamo recuperato delle economie, circa un milione di euro, da destinare ad interventi finalizzati alla permanenza o al ritorno in famiglia di anziani disabili e non autosufficienti”.

“Con questo voucher – aggiunge – si intende dare da un lato un sostegno a chi si prende cura dei propri cari anziani, dall’altro a consentire ad ultrasettantacinquenni affetti da grave e dimostrata disabilità o invalidità di acquistare prestazioni di cura fornite da specialisti presso il proprio domicilio”. L’assegno arriverà agli interessati attraverso i Comuni di residenza che erano stati individuati dalla Regione quali enti attuatori dell’intervento. “Nei giorni scorsi – aggiunge Scavone – abbiamo liquidato ed erogato le risorse ai Comuni che avevano fatto richiesta per i circa 900 destinatari dell’intervento. Si tratta di un piccolo beneficio che si va ad aggiungere a quelli già previsti dalla attuale normativa”.(ANSA).