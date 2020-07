Mafia, i beni di Ignazio Pullarà

PALERMO – Sono stati confiscati dai carabinieri beni per un milione e 600 mila euro riconducibili a Ignazio Pullarà, 73 anni, in carcere perché condannato all’ergastolo per omicidio. Il provvedimento è stato emesso della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Le indagini sono state condotte dai carabinieri dei Ros nei confronti di Pullarà accusato di far parte della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato (Pa). I beni confiscati sono tre immobili che ospitano tre attività commerciali. (ANSA).