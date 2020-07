Scontro tra pescherecci

SCIACCA (AGRIGENTO) – Si sono scontrati al largo del mare di Sciacca (Agrigento), a circa 6 miglia dalla costa, due pescherecci, uno appartenente alla flotta locale e l’altro proveniente da Porto Empedocle. Non ci sono state conseguenze per i componenti dei rispettivi equipaggi. A gestire i soccorsi è stata la Guardia costiera. Le barche sono state trainate e adesso sono ormeggiate. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause della collisione. (ANSA).