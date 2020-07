PALERMO – Avvenimenti previsti per lunedì 24 giugno in Sicilia:

1) PALERMO – Negozi Wind e Tim di via Libertà, ore 09:00 Presidio organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl, che presentano le problematiche dei lavoratori Almaviva al tavolo del Ministero del lavoro in programma il 26 giugno.

2) PALERMO – Sala Lanza dell’Orto Botanico, ore 09:00 Il referente nazionale Eu-Osha del dipartimento Inail Meila, promuove la Campagna europea 2018/2019 “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”. Al seminario sul “Rischio chimico nel settore parrucchieri ed estetisti” intervengono esperti e medici dell’Inail Sicilia.

3) ZAFFERANA ETNEA (CT) – Hotel Esperia Palace, ore 09:30 Assemblea regionale annuale delle 250 Pro loco dell’Isola. Partecipano, fra gli altri il sindaco della Città metropolitana di Catania Salvo Pogliese e di Zafferana Etnea Salvo Russo.

4) PALERMO – Steri, piazza Marina 61, ore 09:30 Seminario su “Bisogni formativi e le nuove figure professionali in ambito IeFp”.

5) PALERMO – Caserma Cangialosi, via Cavour 2 ore 09:30 Cerimonia per il 245esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, col comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale, Carmine Lopez.

6) CATANIA – Municipio, sala giunta, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale delle terza edizione della rassegna d’arte diffusa WonderTime, in programma dal 30 giugno al 27 luglio. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese. 7) CATANIA – Scienze Politiche, via V. Emanuele 49 ore 10:30 Presentazione, alla presenza dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, di nove progetti di ricerca avviati dai dipartimenti universitari che fanno riferimento al Centro di ricerca per la riduzione del danno da fumo. Partecipa il presidente della Fondazione Smoke free world, Derek Yach.

8) CALTAGIRONE (CT) – Municipio ore 11:00 Visita istituzionale del questore Mario Della Cioppa.

9) AGRIGENTO – Museo archeologico Griffo, ore 11:00 Cerimonia di premiazione dei tre giovani scrittori nell’ambito Premio Leonida Scelfo.

10) TERMINI IMERESE (PA) – Municipio ore 11:00 Tavolo tecnico convocato dal Mise sullo stabilimento Blutec. All’incontro, presieduto dal vice capo di Gabinetto del ministero, Giorgio Sorial, partecipano i sindaci del territorio e Invitalia.

11) PALERMO – Banca d’Italia, via Cavour 131/a ore 11:00 Briefing con la stampa per la presentazione della pubblicazione “L’economia della Sicilia” in programma alle 16 alla presenza del direttore della Banca d’Italia Pietro Raffa, di Giuseppe Ciaccio e Antonio Lo Nardo.

12) NOTO (SR) – Palazzo Ducezio, ore 11:30 Presentazione dei “Concerti Corali” del coro americano Umbrian Serenades in programma a Noto.

13) CATANIA – Prefettura, ore 12:00 Riunione presieduta dal sottosegretario con delega alla ricostruzione post-sisma, Vito Crimi. Invitati i sindaci di Catania, Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Zafferana Etnea. 14) SIRACUSA – Villa Landolina, Museo Paolo Orsi ore 12:00 Presentazione dell’apertura e l’illuminazione serale della Latomia del Paradiso del Parco della Neapolis e della manifestazione ‘Thysia. Il rito segreto’, in programma nell’Orecchio di Dionisio dal 24 al 26 giugno.

15) PALERMO – Inps, via Maggiore Toselli, 5 ore 13:00 Il presidente Pasquale Tridico e il direttore regionale Sergio Saltalamacchia, incontrano la stampa per parlare di Reddito di cittadinanza.

16) CATANIA – Ex monastero dei Benedettini, aula magna ore 16:00 Prima giornata di lavori dell’ottava edizione della Conferenza internazionale del Royal Studies Network: “Kings and Queens Resilio Ergo Regno: Resilience, Continuity and Recovery at Royal Courts”.

17) PALERMO – Goethe-Institut, Cantieri alla Zisa, ore 18:00 Incontro con l’ambasciatore tedesco a Roma Viktor Elbling.

18) CATANIA – Ex monastero dei Benedettini, ore 21:00 Serata speciale di “Learn by Movies Summertime” a ingresso libero dedicata al film in stop motion “Isle of Dogs”, di Wes Anderson, nell’ambito di “Porte aperte Unict 2019 – L’Università per la città”. PartecipaTim Allen, key animator del film, e animatore inoltre di capolavori come i cartoon di “Shaun – Vita da Pecora”, “La sposa cadavere” di Tim Burton.

(ANSA).