Al concorso per navigator, alla fine delle prove a Roma, si era presentato uno su tre dei candidati attesi: 19.587 su 53.907, cioè il 36,33%. Uno su 6 che ha passato la prova: i posti a disposizione per diventare navigator e andare così a supportare i Centri per l’Impiego di tutta Italia nelle attività previste dal Reddito di Cittadinanza sono infatti poco meno di 3.000.

Ecco l’elenco dei vincitori per la Sicilia.

Clicca qui per gli elenchi provincia per provincia