Palermo – Numeri record per Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi. Grande partecipazione oggi Alle Terrazze di Mondello per una giornata all’insegna del business: 450 imprese, 1300 visitatori, 600 B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende nazionali aderenti a Confindustria Servizi presenti per incontri d’affari (Edenred; Tecno Srl; Tim; Unipolsai; Trenitalia; B Rent; Nexi; Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia; Coface; Day; Orienta; Allianz; Cribis; Poste Italiane; Previndustria; Europcar; American Express; Cerved; Eni; Errebian).

A tagliare il nastro, il vicepresidente di Confindustria con la delega all’Organizzazione, Antonella Mansi, insieme con il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese. Eventi analoghi sono stati organizzati già negli anni scorsi (l’ultimo, B2Sicily il 3 ottobre 2018) e, ogni volta, i numeri hanno superato le aspettative: “Un tale successo – ha detto il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – è la risposta a un bisogno delle imprese, ossia quello di fare affari, creare occasioni di business, di incontri, di scambi commerciali e opportunità di crescita. Con Connext Sicilia lo abbiamo fatto e siamo anche andati oltre, perché grazie al marketplace digitale di Confindustria stiamo offrendo alle imprese una grande vetrina che permetterà loro anche nei prossimi mesi di incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori commerciali”.

Aziende grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema, hanno partecipato all’evento nell’ambito espositivo di quattro driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda).

Un programma fitto che ha visto le aziende dividersi in tre macro aree: la prima dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende hanno esposto i propri prodotti, servizi o materiali informativi; la seconda dedicata ai B2B, cioè agli incontri di business tra un’impresa e un’altra, programmati grazie al marketplace online di Confindustria nel quale le aziende resteranno iscritte fino alla fine dell’anno, in vista di Connext 2020; la terza destinata agli approfondimenti, in cui si sono susseguiti 12 workshop sui principali temi di interesse delle imprese: dal focus sull’internazionalizzazione realizzato in collaborazione con Enterprise Europe Network a quello sull’agroalimentare con Fiere di Parma, Banfi Consulting e Cibus che hanno incontrato i produttori siciliani; dai dibattiti sulla meccanica, in collaborazione con ANIMA, l’associazione delle macchine utensili, e sulla digital transformation con Cat, Fujitsu e Schneider Electric, alla presentazione delle Reti d’impresa che, andando oltre i confini nazionali, propongono il modello delle reti europee con il progetto pilota BEE NET. Spazio anche al Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna. L’e-commerce è stato al centro del seminario de L’Imprenditore insieme con BRT Corriere Espresso, in occasione del quale sono stati presentati i risultati della ricerca E-shopper Barometer 2018 sull’evoluzione del mercato dell’e-commerce in Europa.

Grande partecipazione per il seminario “Fare impresa nel Mediterraneo” che ha visto la partecipazione di Jihen Boutiba Mrad, segretario generale di Business Med, la “Confindustria” delle Confindustrie mediterranee: “Sarà online a ottobre di quest’anno – ha dichiarato Jihen Boutiba – la piattaforma web dei Business Country Desk per connettere imprese, investitori e organizzazioni di supporto al business”.

Spazio al progetto Sildifesa sul ricollocamento nel mondo del lavoro dei volontari dell’esercito congedati, e alle eccellenze legate agli Its in Sicilia, e al progetto I-Know la promozione e il sostegno alle idee imprenditoriali innovative. Nell’ambito di Connext Sicilia, affollatissimo l’appuntamento di Enel che ha presentato la committenza del triennio 2019-2022. Centrale il censimento Istat per le imprese, che da decennale diventa triennale e che coinvolge circa 280.000 aziende in Italia.

In chiusura di giornata è stato consegnato il premio #manifatturapervincere, un riconoscimento al valore cruciale dell’innovazione dei processi o dei prodotti nella manifattura, leva di crescita economica e culturale.