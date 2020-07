La “Emirates Airlines” assume. La nota compagnia aerea, di proprietà del governo di Dubai e con sede negli Emirati Arabi Uniti, torna in Italia per selezionare nuovo personale da assumere con la qualifica di assistente di volo. Già durante la scorsa estate in molte città della penisola si erano svolti i cosiddetti Cabin Crew Open Day. Ora, il fitto calendario dei giorni dedicati al reclutamento prevede tappe in diverse regioni, tra cui la Puglia, la Toscana, la Lombardia e il Lazio, ma tra qualche settimana toccherà alla Sicilia. Il Cabin Crew Open day di quest’anno si svolgerà a Catania ed è stato fissato per il 30 di luglio. La selezione è rivolta a ragazze e ragazzi che abbiano almeno compiuto il ventunesimo anno di età e sappiano parlare fluentemente la lingua inglese. Gli aspiranti assistenti di volo devono inoltre possedere determinate qualità fisiche e attitudinali. Per maggiori informazioni e per partecipare alla giornata dedicata al reclutamento occorre accedere al sito della compagnia aerea e prenotarsi.