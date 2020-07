Faraone: “Un lago di percolato

PALERMO- “Nella discarica di Bommiscuro, vicino a Noto (Siracusa) si è formato un lago di percolato a cielo aperto, molto pericoloso con il caldo. Si tratta di una discarica abbandonata e mai bonificata, nonostante le risorse stanziate per questo scopo dai nostri governi nella passata legislatura. Il governo Musumeci e il governo Conte sono invece inesistenti e non danno risposte. Continueremo a denunciare queste situazioni perché la salute dei cittadini viene prima di tutto. Presenteremo un esposto alla procura, è una situazione inaccettabile. Esistono risorse già stanziate da noi, non utilizzarle è un gesto criminale”. Lo afferma il senatore del Pd Davide Faraone, segretario regionale dem, che ha postato sul suo profilo Facebook un post con video girato nella discarica. (ANSA).