Foss, Marcellino si è insediato

Si è già insediato il nuovo sovrintendente Antonino Marcellino che ha già incontrato l’Orchestra sinfonica siciliana. Nominato ieri dal cda, è stato accolto con un lungo applauso dai musicisti. Accompagnato dal presidente, Stefano Santoro, Marcellino ha poi seguito parte delle prove d’orchestra del prossimo concerto che sarà guidato da Nicola Marasco. “Quest’Orchestra deve riprendere a girare per il mondo – ha detto Santoro – deve essere motivo di orgoglio per tutta la Sicilia”.

Catanese, 57 anni, docente di musicologia all’Università Tor Vergata di Roma, Marcellino non ha nascosto la sua emozione. “Ho già preso casa a Palermo, grazie a tanti amici, sarò sempre in sede, sette giorni su sette. E agli studenti che devono laurearsi – ha detto all’Ansa – e hanno scelto di fare la tesi con me ho già consigliato di fare tappa a Palermo per completare il loro percorso di studi”.

Oggi il presidente del Cda Santoro e l’ex commissario Giovanni Riggio sono stati convocati in Commissione Bilancio all’Ars per essere sentiti “in merito alle problematiche finanziarie e gestionali della Fondazione”.