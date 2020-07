PALERMO – Una ‘festa multiculturale’ dedicata ai bambini, nei Giardini Reali di Palazzo dei Normanni: si chiamerà ‘Il sorriso di Wangari’ e si svolgerà sabato 29 giugno, dalle 9,30 alle 12, grazie al patrocinio dell’Ars e della Fondazione Federico II. La festa si inserisce nel contesto, più ampio, della manifestazione “I Bambini, Tesoro dell’Umanità”, organizzata da Mete Onlus, associazione umanitaria presieduta dalla sociologa Giorgia Butera ed AGIUS (Associazione dei giuristi siciliani) presieduta dall’Avvocato Francesco Leone.

Sarà presente alla festa ‘Il sorriso di Wangari’ la Comunità del Ghana, anche con la presenza del Console in Sicilia, l’avvocato Francesco Campagna; parteciperà inoltre all’appuntamento l’asssociazione “Mamme per la Pelle”. Sempre nell’ambito dello stesso appuntamento, ma il giorno precedente, in Sala Mattarella a Palazzo dei Normanni, alle ore 16:30, sarà presentato il video “Il Seme del Mondo” di Yousif Latif Jaralla, regista e cantastorie iracheno.

Seguirà una conferenza dal titolo “I Bambini, la Pace, la Democrazia ed i Diritti Umani”. Interverranno: Francesco Leone (Presidente AGIUS), Rajendra Bitrayya (Mediatore Culturale), Valentina Chinnici (Consigliera Comunale/Presidente C.I.D.I Palermo). Giovanna Corrao, che leggerà ‘Quando scoppia una Guerra’. Modera: Anna Rita Donisi (Vicepresidente Mete Onlus). Conclude i lavori Giorgia Butera (Presidente Mete Onlus/Advocacy). Alla manifestazione hanno aderito tutte le Organizzazioni, gli Enti e le Associazioni che nel corso degli anni hanno collaborato con Mete Onlus.