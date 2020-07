Incendio nella palazzina Iacp

GELA (CALTANISSETTA) – Un incendio è divampato in una palazzina popolare dell’Iacp. Il rogo si è sviluppato da una palma e poi, per il vento, si è propagato all’appartamento del terzo piano dell’edificio di via Trinacria, nel rione Marchitello, alla periferia ovest della città. Nell’alloggio, in quel momento, c’erano una casalinga, le sue due figlie e la nonna. I vigili del fuoco, accorsi pochi minuti dopo l’allarme, hanno fatto evacuare lo stabile di sette piani, soccorrendo, in particolare una giovane disabile che era rimasta bloccata dal fumo al quarto piano con la madre. Per un anziano in stato di choc si è reso necessario il trasporto in ospedale. A parte l’irritazione delle vie respiratorie per alcuni dei residenti, non ci sono feriti gravi. I pompieri, che hanno domato le fiamme, e le forze dell’ordine stanno cercando di accertare le cause dell’incendio che potrebbero essere di natura dolosa. All’attenzione degli inquirenti anche la mancata manutenzione del verde pubblico della zona che da anni versa in stato di abbandono. (ANSA).