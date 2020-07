Un chilo di cocaina in casa

SIRACUSA – I carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga Corrado Greco, 35 anni, e Sebastiano Maiorca, 44 anni, e posto ai domiciliari la moglie di quest’ultimo, Margherita Urso, 31 anni, in stato di gravidanza. Quando i militari dell’Arma hanno fatto irruzione nell’abitazione della coppia, la donna, che teneva in braccio un bambino, avrebbe provato a disfarsi della borsa con un chilo di cocaina e mezzo chilo di marijuana mentre Greco e Maiorca avrebbero lanciato dal balcone sostanze da taglio.