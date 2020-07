“A Lampedusa è tutto tranquillo, l’operazione si sta svolgendo a mare e sull’isola non è ancora arrivato alcun riverbero. Esattamente per come è stato in questi giorni perché la Sea Watch non era visibile visto che era a 15 miglia dalla costa”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, commentando l’ingresso in acque italiane della nave della Ong. “Lampedusa è stupita – ha aggiunto Martello – perché gli sbarchi continuano ad esserci. Nelle ultime ore sono arrivati 8 tunisini e invece, per questa nave, si sta facendo polemica. Una cosa è certa, Lampedusa non vuole che si facciano allarmismi. La stagione estiva è appena iniziata e nessuno vuole che l’immagine dell’isola venga pregiudicata”.