LERCARA FRIDDI – Firmati i contratti a tempo indeterminato che stabilizzano, dopo 29 anni, 50 dipendenti del Comune di Lercara Friddi. Un giorno storico per la nostra comunità e per i nostri collaboratori, abbiamo dato dignità a lavoratori che in questi anni hanno dimostrato di meritare il posto occupato. Una politica di razionalizzazione delle spese ci ha permesso, applicando la legge Madia e le successive leggi regionali volte al superamento del precariato, di conseguire questo storico risultato. Devo ringraziare per il grande lavoro svolto la Dott.ssa Antonella Scibetta, segretario del nostro comune e i dipendenti delle aree amministrativa ed economico finanziaria. Un grande lavoro di squadra della giunta e dei nostri funzionari ci ha permesso di fare oggi una grande festa. Faccio i miei migliori auguri ,agli ormai stabilizzati, dipendenti del Comune di Lercara Friddi.