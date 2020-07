PALERMO – Raffica di controlli dal centro città alle località balneari. Le forze dell’ordine hanno passato al setaccio attività commerciali e fatto scattare multe e sequestri. Ispezioni e sopralluoghi sono partiti alla Vucciria, a Mondello e all’Addaura, nel corso di un “Cit”, il Controllo Integrato del Territorio, in cui sono entrati in azione gli agenti del commissariato “Centro”, i poliziotti del Reparto prevenzione crimine, la polizia municipale e la Rap.

Numerose irregolarità sono emerse in due pub nella zona della Vucciria, dall’occupazione abusiva del suolo pubblico, all’imbrattamento e deturpamento di cose altrui che hanno portato a sanzioni per 2 mila e 700 euro e alla denuncia dei rispettivi titolari. Sul lungomare Cristoforo Colombo e a Mondello, i poliziotti hanno effettuato i controlli insieme al personale dell’Asp e della Siae: in uno dei locali, dove sono scattate sanzioni per duemila euro, dovute all’assenza dei requisiti igienici e alla violazione della legge sul diritto d’autore.

“Ulteriori verifiche sono in corso – spiegano dalla questura – per accertare la regolarità della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e la posizione dei dipendenti identificati nel locale in corso di controllo”. Nel mirino è finito anche un locale nella zona di via Galatea, trasformato in struttura ricettiva: l’annuncio era anche pubblicato su alcuni siti internet specializzati. Si trattava di una casa vacanza “fai da te”, messa a disposizione dei turisti senza alcuna licenza, né autorizzazione.

Il proprietario dell’immobile e gli effettivi gestori dell’attività sono stati denunciati per avere omesso di comunicare alla polizia i dati degli ospiti e l’intera struttura è stata posta sotto sequestro. Il titolare è stato inoltre segnalato per l’assenza di segnalazione certificata di inizio attività al Comune di Palermo. Anche nella zona di Mondello sono stati effettuati numerosi posti di controllo: sono state identificate 63 persone, sedici i veicoli controllati. Inoltre, sono scattate multe per 7 mila euro agli automobilisti, con due sequestri e un fermo amministrativo.