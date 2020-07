E’ stato arrestato Leke Luca, il detenuto albanese evaso lunedì dal carcere San Giuliano di Trapani. Le indagini che hanno portato alla cattura sono state condotte dal Nucleo Investigativo centrale della Polizia Penitenziaria e dai carabinieri. L’uomo, già protagonista nel 2017 di una fuga dal carcere di Civitavecchia, era riuscito a saltare il muro di cinta dell’istituto di pena. Era nascosto nelle campagne tra Dattilo e Paceco.

Luca Leke è stato sorpreso mentre camminava a fianco della linea ferrata Trapani-Palermo, tra Dattilo e Fulgatore. Alla vista di carabinieri e polizia penitenziaria ha tentato di fuggire in mezzo ai campi, ma è stato bloccato. Gli investigatori stanno accertando se il giovane albanese abbia avuto il sostegno di qualche complice, sia per l’evasione che per la breve latitanza.