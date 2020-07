Fico, allarme M5s

Tornare a parlarsi tutti in uno spazio di condivisione dove confrontarsi, ridefinendo identità e valori, per non finire con l’essere calpestati. Intervistato in apertura di Repubblica, il presidente della Camera Roberto Fico lancia questo messaggio al M5s. ‘Non c’è mai stato solo il blog – spiega – ma anche un percorso partecipativo, che è da recuperare perché è diventato più scarno’. Fico fra l’altro parla anche di migranti: ‘Non penso che chiudere i porti sia una soluzione di governo dell’immigrazione. Servono regole certe, criteri giusti’ e l’Ue, aggiunge, deve farsene carico. (ansa)