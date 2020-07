PALERMO – Lunghe code sull’autostrada Palermo-Mazara, in entrambe le direzioni, per un incidente che ha coinvolto cinque auto.

E’ successo all’altezza dello svincolo per Capaci, uno dei mezzi avrebbe sfondato il guardrail finendo sulla carreggiata opposta. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, gli uomini dell’Anas e la polizia stradale.

L’auto uscita fuori strada stava viaggiando in direzione del capoluogo quando il conducente ne ha perso il controllo e le altre macchine non sono riuscite ad evitare l’impatto.

Sette, complessivamente i feriti, trasportati all’ospedale Cervello, Civico e Villa Sofia. nessuno sarebbe in gravi condizioni. I rilievi per ricostruire la dinamica sono al momento in corso. Come fanno sapere dalla Polstrada, si registrano forti rallentamenti fino allo svincolo di Carini.