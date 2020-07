PALERMO – In occasione della manifestazione Palermo Pride 2019, in programma venerdì 28 giugno dalle 15,30 alle 21, l’Amat modificherà temporaneamente i percorsi di quattordici linee bus: 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 118, 124, 134, 442, 806, 812, navetta centro storico. Sabato 29 giugno, invece, è in programma in via Foro Umberto I il concerto “Radio Italia Live”. Per l’evento, l’Amat cambierà i percorsi di sei linee: 103, 107, 224, 231, N5, navetta centro storico. Le modifiche di linea si possono consultare sul sito dell’azienda di trasporto pubblico (amat.pa.it), nella sezione avvisi.