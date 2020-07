PALERMO – Era diventato l’incubo delle farmacie della zona di Brancaccio, ma i video delle telecamere l’hanno incastrato e per lui sono scattate le manette. La polizia ha arrestato Francesco Di Maria, 40enne dello Sperone, ritenuto autore di due rapine a mano armata e di una tentata, a distanza di circa 24 ore l’una dall’altra.

L’uomo sarebbe entrato in azione i primi di gennaio in via Pecori Giraldi e in via XXVII maggio, fuggendo con un bottino di settecento euro. Aveva il volto parzialmente coperto, e puntando un coltello ai farmacisti ha scavalcato il bancone facendosi consegnare i soldi.

In via Giraldi ha poi tentato il colpo il giorno successivo, ma gli è andata male visto che il titolare è riuscito a metterlo in fuga facendo resistenza. Un secondo assalto è invece poi andato a buon fine nella farmacia di via XXVII maggio, già rapinata il giorno prima.

Le indagini dei poliziotti del commissariato Brancaccio da allora non si sono mai fermate. Di Maria è stato individuato anche grazie alle telecamere delle attività e della zona, che l’hanno immortalato sia durante i colpi che durante la fuga.