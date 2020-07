PALERMO – “La proposta di regolamento sul suolo pubblico è un segnale molto importante e dà finalmente certezza agli operatori, che per troppi mesi sono rimasti senza risposte, con la conseguenza di arrecare tanti problemi all’intera categoria”. Lo dice in una nota il Coordinamento delle associazioni datoriali di categoria con riferimento al testo relativo al suolo pubblico giunto in consiglio comunale per cominciare l’iter della discussione e della successiva approvazione. “Ci fa piacere – si aggiunge nella nota – che gli appelli lanciati nei mesi scorsi come Coordinamento all’assemblea cittadina, con riferimento ai bisogni della comunità imprenditoriale palermitana, siano stati accolti e ci auguriamo che si possa fare un salto in avanti dando risposte alle istanze dei nostri associati, che costituiscono il tessuto produttivo cittadino. Adesso – conclude il Coordinamento – esortiamo amministrazione e consiglio comunale alla rapida approvazione del testo in modo da avere presto regole certe e chiare”.

Coordinamento delle Associazioni datoriali di categoria della provincia di Palermo

Patrizia Di Dio, presidente Confcommercio Palermo, Alessandro Albanese, presidente Sicindustria Palermo, Francesca Costa, presidente Confesercenti Palermo, Giuseppe Pezzati, presidente Confartigianato Palermo, Giancorrado Fatta, presidente Confagricoltura Palermo, Giuseppe La Vecchia, presidente Cna Palermo, Giovanni Felice, presidente Confimprese Palermo, Maurizio Pucceri, presidente Casartigiani Palermo, Salvatore Bivona, presidente Cidec Palermo, Ornella Matta, presidente Legacoop Sicilia occidentale, Felice Coppolino, presidente Unicoop Sicilia, Cesare Arangio, presidente Confcooperative Palermo, Salvatore Sarcì, presidente Federpesca, Michele Cappadona, presidente Agci Sicilia, Fabio Sanfratello, presidente Ance Palermo.