La luce sarà più cara

Una riduzione del 6,9% per il gas e un aumento dell’1,9% per l’elettricità: sono le variazioni delle tariffe che scatteranno dal prossimo primo luglio. In arrivo intanto entro fine mese 1,4 milioni di lettere di risposta del Fisco ai contribuenti che hanno chiesto di aderire alla rottamazione-ter. Per il saldo e stralcio riservato ai contribuenti con Isee sotto i 20mila euro la risposta alle 332mila domande arriverà invece al 31 ottobre (ansa)