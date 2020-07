PALERMO – Studiosi ma anche semplici pazienti a convegno venerdì 28 giugno a Palermo su una delle più fastidiose patologie, l’incontinenza urinaria, ovvero la perdita involontaria di urine. Patologia purtroppo in crescita esponenziale, considerato il tasso di invecchiamento della popolazione. A trasformare questo sintomo imbarazzante ad alto impatto sulla qualità della vita di chi ne soffre in una riflessione collettiva, ma anche con l’opportunità di personali e gratuiti colloqui con gli specialisti, è l’Unità funzionale di ginecologia e ostetricia della casa di cura Triolo-Zancla. Unità che si avvale del coordinamento del professore Biagio Adile, un esperto in uroginecologia, volontario spesso impegnato con organizzazioni umanitarie su queste materie nelle trincee dei disperati villaggi del Mozambico e di altre aree africane.

Si stima che in Italia siano circa 5 milioni le persone che soffrono di questi problemi. Con una netta prevalenza delle donne rispetto agli uomini “per ovvie ragioni anatomiche, funzionali e di ruolo se pensiamo alla gravidanza ed al parto come fattori prevalenti di rischio”, spiega Adile. Ma non solo, perché “altre patologie di genere come il prolasso degli organi genitali o, per entrambi i sessi, il dolore pelvico, la vescica iperattiva ed i disturbi della deiezione, contribuiscono ad incrementare il corollario dei problemi che incidono pesantemente sulla qualità della vita”.

Purtroppo la vergogna e la reticenza, il pensare che questi problemi siano una conseguenza naturale dell’età, portano le persone a non rivolgersi ai sanitari e ad affidarsi esclusivamente ai pannoloni. Ecco perché venerdì 28 scatta un vero “open day” chiamato “Porte aperte in Uroginecologia” dalle 9 alle 13. Porte aperte a chi ne farà richiesta anche per accedere gratuitamente all’ambulatorio per un colloquio, riferendo i propri disturbi, e per una eventuale visita finalizzata a meglio inquadrare le problematiche. Ma è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 091/6054678.